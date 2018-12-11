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Brexit может состяться и без соглашения, ЕС созывает специальный саммит

Вторник, 11 декабря 2018, 03:47

Председатель Евросовета Дональд Туск созывает специальный саммит по "Брекзиту" на фоне решения британского премьера Терезы Мэй перенести голосование в британской Палате общин по соглашению о выходе Лондона из ЕС.

Об этом пишет DW.

Как пояснил Туск, переговоры пройдут 13 декабря в Брюсселе, где в эти же сроки запланирована регулярная встреча на высшем уровне глав государств и правительств Евросоюза.

Дональд Туск подчеркнул, что Брюссель исключает возможность пересмотра сделки, диалог будет вестись "о том, как облегчить ратификацию" договоренностей Великобританией.

Глава Евросовета добавил, что европейские лидеры одновременно начнут подготовку к жесткому "Брекзиту" - без договора с Лондоном.

"Времени в обрез", - констатировал он.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй отложила голосование в британском парламенте по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вторник, 11 декабря.

Мэй намерена пересмотреть  вопрос границы Северной Ирландии в ее соглашении о Brexit с Евросоюзом.

Темы: ВеликобританияЕСBrexit
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