Во Львовской области горел резервуар с нефтью

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Вторник, 11 декабря 2018, 17:04

Резервуар с нефтью загорелся вблизи нефтедобывающей вышки на территории Дрогобычского района Львовской области.

Об этом 11 декабря сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что горение нефти происходило в резервуаре емкостью 20 куб.м.

 

Рядом с очагом горения расположены два амбары с нефтепродуктами: один на расстоянии около 5 м, второй - 20 м. 

По данным ГСЧС, угрозы для населения нет, в результате происшествия никто не пострадал.

Спасателям удалось локализовать возгорание в 14:47 и ликвидировать в 14:51. 

В общем огнем уничтожено 60 куб. м зеркала нефтепродукта.

 

Сообщается, что к ликвидации пожара привлекли 46 спасателей и 14 единиц техники.

Сейчас устанавливается причина возникновения горения.

В то же время, председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил о прорыве нефтепровода "Дружба" вблизи села Русское в Мукачевском районе Закарпатской области.

По словам Москаля, утечка произошла из-за нелегальной врезки с целью кражи нефти.

В результате происшествия загрязнено около 250 кв. м. почвы, для предотвращения распространения загрязнения выкопали ямы-ловушки, из которых нефть откачивали в автоцистерны.

Сообщается, что угрозы загрязнения водоемов или жилого сектора нет.

Москаль добавил, что сейчас правоохранительные органы ищут воров, а транспортировку сырой нефти временно приостановлено.

Украинская правда

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Темы: нефть Львовщина ГСЧС
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