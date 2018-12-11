Киев могут закрыть для больших авто

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Вторник, 11 декабря 2018, 15:55

12 декабря с 7:00 въезд грузового транспорта в Киев может быть ограничен из-за прогнозируемого снегопада.

Об этом предупреждает пресс-служба Киевской администрации.

Отмечается, что решение об ограничении въезда будут принимать, учитывая интенсивность снегопада и состояние дорог.

"Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы спецтехники во время  оперативной уборки и вывоза снега. Ограничение на въезд будет действовать до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Также в КГГА призвали водителей воздержаться от поездок на собственных авто во время метелей, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в стране ожидаются снегопады, метели, и гололедица.

В Киеве 12 декабря ожидается сильный снег, прирост которого составит 13-18 см, метели, порывы ветра 15-18 м/с, на дорогах гололедица.

Украинская правда

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Темы: Киев авто погода
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