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ЕС перечислил Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

Вторник, 11 декабря 2018, 15:14

Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет "Европейская правда".

"Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа", - написал он.

Еврокомиссия одобрила выделение средств 30 ноября.

Вместе с новым траншем помощь, выделенная Евросоюзом Украина с 2014 года, вырастет до 3,3 млрд евро. Это наибольший объем средств, выделенный Европейским Союзом стране, не являющейся его членом.

В конце июня Евросоюз окончательно утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей страны и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

14 сентября Украина и ЕС подписали кредитное соглашение и меморандум о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Верховная рада Украины ратифицировала меморандум 8 ноября 2018 года.

Украина в прошлом году не получила третий транш в сумме 600 млн евро из предыдущей программы макрофина.

Причиной этого стало нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, просмотреть е-декларирования для активистов и создать реестр конечных собственников предприятий.

Темы: ЕСУкраинаденьги
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