Оккупанты просят до 17 лет тюрьмы для фигурантов "Хизб ут-Тахрир"

Российские прокуроры просят назначить от 10 до 17 лет лишения свободы крымчанам, которые проходят в так называемом "бахчисарайском деле Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Прокурор запросил Энверу Мамутову 17 лет, Ремзи Меметову 12.5 лет, Рустему Абильтарову 10 лет, Зеври Абсеитову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Мусульманину Энверу Мамутову вменяется ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации", до пожизненного лишения свободы).

Мусульман Рустема Абильтарова, Зеври Абсеитова и Ремзи Меметова обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации", до 10 лет лишения свободы).

Всем также вменяется ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору", до 20 лет лишения свободы).

Крымчан судят в Северо-Кавказском окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону.

Все обвинения связаны с причастностью к деятельности "Хизб ут-Тахрир" - международной религиозно-политической организации, которая в 2003 году была признана в России террористической.

Все фигуранты бахчисарайского дела находятся под стражей с 12 мая 2016 года.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.