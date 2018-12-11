Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты просят до 17 лет тюрьмы для фигурантов "Хизб ут-Тахрир"

Вторник, 11 декабря 2018, 17:59

Российские прокуроры просят назначить от 10 до 17 лет лишения свободы крымчанам, которые проходят в так называемом "бахчисарайском деле Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Прокурор запросил Энверу Мамутову 17 лет, Ремзи Меметову 12.5 лет, Рустему Абильтарову 10 лет, Зеври Абсеитову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Мусульманину Энверу Мамутову вменяется ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации", до пожизненного лишения свободы). 

Мусульман Рустема Абильтарова, Зеври Абсеитова и Ремзи Меметова обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации", до 10 лет лишения свободы).

Всем также вменяется ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору", до 20 лет лишения свободы).

Крымчан судят в Северо-Кавказском окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону.

Все обвинения связаны с причастностью к деятельности "Хизб ут-Тахрир" - международной религиозно-политической организации, которая в 2003 году была признана в России террористической.

Все фигуранты бахчисарайского дела находятся под стражей с 12 мая 2016 года.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
Все новости...
Реклама: