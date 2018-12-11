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Под Киевом маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие и погибший

Вторник, 11 декабря 2018, 20:25
Под Киевом маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие и погибший

На Гостомельской трассе под Киевом маршрутный автобус въехал в прицеп грузовика, пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом в Facebook пишет сообщество "Киев оперативный".

Как отмечается, серьезная авария произошла на Гостомельской трассе, маршрутный автобус въехал в прицеп грузовика. Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами, есть черепно-мозговые, у одного из пассажиров от удара выпало глазное яблоко, также пострадал подросток.

"На месте работает полиция, врачи скорой помощи и спасатели ДСНС. Число пострадавших в ДТП устанавливается. Наблюдается серьезный затор в обе стороны", - говорится в заметке.

Пресс-служба Нацполиции сообщила о погибшем в результате ДТП.

"В результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика один человек скончался в карете скорой помощи, еще три человека получили телесные повреждения", - отметили правоохранители.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают механизм аварии. На месте работают патрульные и следователи полиции Киева. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

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Темы: ДТПКиевская областьжертвы
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