Появился новый вирус, который может навредить пользователям Windows – Киберполиция

Киберполиция зафиксировала в Украине случаи распространения вируса, замаскированного под сообщения от государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, указанное вредоносное программное обеспечение нацелено на пользователей операционной системы MS Windows.

"Специалисты из киберполиции 11 декабря начали фиксировать факты распространения этого вредоносного программного обеспечения. В общем, оно было нацелено на пользователей, которые являются частными нотариусами Украины", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что для передачи вредоносного программного обеспечения правонарушители использовали почтовые сервисы украинских компаний ukr.net и i.ua, а сообщение с вредными приложениями поступали якобы от имени украинских государственных учреждений, в том числе судов различных инстанций.