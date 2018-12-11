Меркель сказала Мэй, переговоров по Brexit больше не будет - СМИ

После встречи с премьер-министром Великой Британии Терезой Мэй в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель заявила своей консервативной парламентской фракции, что дальнейших переговоров по Brexit не будет.

Об этом заявили два источника в ХДС/ХСС, пишет Reuters.

По словам собеседников, Меркель сказала соратникам, что предпринимаюся усилия, чтобы дать Великобритании "уверения" относительно будущего соглашения.

Мэй 11 декабря отправилась в небольшое европейское турне, чтобы спасти соглашение об Brexit, о котором она договорилась с Брюсселем, но которое не поддерживают британские депутаты.

Она уже встретилась с голландским премьером Марком Рютте и канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем отправится в Брюссель, где ее ожидает встреча с руководителями ЕС.

Президент Еврокомиссии заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit. Голосование за документ в парламенте Великобритании состоится до 21 января.

Европейская правда