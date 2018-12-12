Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа

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Среда, 12 декабря 2018, 01:10

Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

"Таким образом, на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа", - подчеркивает посольство.

Отмечается, что постановочная часть документа содержит признание выводов Правительственной Комиссии США относительно Голода в Украине (от 22 апреля 1988 года) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев".

"Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября этого года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - говорится в сообщении.

Соавторами резолюции выступили более три десятка конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.

Резолюция была представлена ​​8 июня этого года.

Комментируя принятие резлюции, президент Украины заявил, что это "без сомнения историческое решение теперь уже всего Конгресса США".

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Темы: голодомор США
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