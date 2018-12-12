Стрельба в Страсбурге: полиция установила личность нападавшего

Полиция установила личность мужчины, который открыл стрельбу возле рождественской ярмарки во французском Страсбурге.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на информацию из префектуры города.

Нападавшему 29 лет, он уроженец Страсбурга. Во вторник утром его должны были арестовать за убийство, но не застали дома.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер перед вылетом в Страсбург подтвердил журналистам, что личность стрелка установили, и что он был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".

Reuters, в свою очередь, сообщает, что количество жертв после нападения выросло до 4.

Мотив преступления нападающего пока неизвестен. В то же время, прокуратура по борьбе с терроризмом уже начала расследование.

По данным источников Reuters, примерно через 2 часа после нападения полиция загнала подозреваемого в угол и начала перестрелку с ним.

Французские СМИ сообщали, что нападавший скрывался в магазине на улице Эпиналь.

Пока неизвестно, был ли он задержан или нет.

Позже мэр Страсбурга Роланд Ри подтвердил AFP, что погибли 4 человека, 4 пострадавших в крититчному состоянии.

Перед этим сообщалось о 2 погибших. Полиция считает, что стрельба в центре Страсбурга могла иметь террористические мотивы.

Европейский парламент, заседание которого проходило в Страсбурге, принял решение прекратить работу, допуск в здание закрыт.

Как сообщалось ранее, стрельба произошла на улице Орфевр, в самом центре города, недалеко от кафедрального собора.