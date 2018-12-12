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Суд в Канаде отпустил под залог финансового директора Huawei

Среда, 12 декабря 2018, 01:24

Суд канадского Ванкувера принял решение отпустить под залог в 7,4 миллиона долларов финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что Ваньчжоу может угрожать экстрадиция в США, где ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана.

Как сообщалось, 1 декабря в Канаде арестовали финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Ваньчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя.

Фондовый рынок негативно воспринял известие о задержании Мэн Ваньчжоу.

Биржевой индекс китайских компаний Hang Seng China Enterprises Index, акциями которых торгуют на бирже Гонконга, просел на 2,76%.

Акции ZTE, главного соперника Huawei, упали на 6%. Также обрушились акции поставщиков Huawei. Акции крупной компании Shennan Circuit упали более чем на 10%.

Темы: Канадасуд
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