С начала года корью заболели почти 47 тысяч человек - Минздрав

Заболеваемость корью в Украине продолжает расти - за неделю заболели 2 611 человек - 847 взрослых и 1 764 детей (на 9,5% больше чем на прошлой неделе). С начала года в Украине корью заболели 46 937 человек (17 418 взрослых и 29 519 детей).

Об этом 11 декабря сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравохранения Украины.

"Больше всего болеют корью в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

В общих цифрах самые высокие показатели во Львовской (всего 10 232 человек: 2 871 взрослый и 7 361 детей), Ивано-Франковской (4 828 человек: 1 293 взрослых и 3 535 детей), Закарпатской (4 289 человек: 882 взрослых и 3 407 детей), Тернопольской (3 060 человек: 1 026 взрослых и 2 034 детей) областях, Киеве (2 780 человек: 1 667 взрослых и 1 113 детей), Черновицкой (2 759 человек: 885 взрослых и 1 873 детей) области.

С начала года от осложнений кори умерло 15 человек (4 взрослых и 11 детей)", - говорится в отчете.

В Минздраве отметили, что чаще всего болеют дети 5-9 лет, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни.

"По состоянию на 1 ноября количество детей, которые вовремя получили первую дозу КПК составляет 76,1%, две дозы КПК - 77,5%", - заявили в ведомстве.

МОЗ подчеркивает, что прививки - единственный надежный способ защиты от кори.

Как сообщалось, 392 200 доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства США распределили и отправили в регионы Украины.