Гендиректор Google объяснил, почему при запросе "идиот" поисковик показывает фото Трампа

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Среда, 12 декабря 2018, 07:38

Генеральный директор Google Cундар Пичаи во время слушаний в Конгрессе США объяснил, почему при вводе запроса "идиот" поисковик показывает фото президента США Дональда Трампа.

Вопрос об этом Пичаи поставила конгрессмен-демократ Зои Лофгрен.

"Если ввести слово "идиот" в разделе "Картинки", появятся фотографии Дональда Трампа. Я только что сделала это. Как работает поиск, если такое происходит?", - спросила она.

Пичаи объяснил, что результаты, которые выдает Google, автоматически ранжируются более чем по 2 сотням параметров, включая актуальность, свежесть и популярность.

"Исходя из этого, мы пытамемся отбирать лучшие результаты для каждого конкретного запроса", - отметил он.

Гендиректор Google отверг обвинения в политической предвзятости компании и заявил, что ее сотрудники не управляют результатами поиска вручную.

В августе Трамп обвинил Google в подтасовке новостей о нем. Поисковик, по его мнению, целенаправленно "подавляет голоса консерваторов и скрывает хорошую информацию".

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Темы: США Трамп интернет
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