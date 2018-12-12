Евросоюз подумывает о помощи Азову

Европейский Союз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает DW.

На заседании Европарламента 11 декабря она приветствовала успехи Киева в вопросе проведения реформ.

"То, что для нас играет наибольшую роль, – это та поддержка, которую мы можем оказать", –заявила глава европейской дипломатии, добавив, что речь идет о Европейском инвестиционном банке.

При этом Могерини отметила, что перед украинскими властями стоит еще целый ряд серьезных проблем. Речь идет об установлении некоррумпированной судебной системы, преодолении злоупотреблений в банковском секторе и предотвращении "атак против гражданского общества".