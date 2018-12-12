В Кабуле террорист-смертник убил 12 человек

Число жертв в результате взрыва автомобиля со смертником, произошедшего во вторник в окрестностях Кабула, возросло до 12 человек, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает со ссылкой на Associated Press агентство "Укринформ".

Заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что в результате взрыва автомобиля со смертником, целью которого был конвой безопасности, погибли 4 сотрудников сил безопасности и 8 гражданских лиц, в том числе две женщины и двое детей.

Еще 12 человек получили ранения.

Радикальное исламистское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за этот теракт.