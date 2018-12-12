Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кабуле террорист-смертник убил 12 человек

Среда, 12 декабря 2018, 08:09

Число жертв в результате взрыва автомобиля со смертником, произошедшего во вторник в окрестностях Кабула, возросло до 12 человек, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает со ссылкой на Associated Press агентство "Укринформ".

Заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что в результате взрыва автомобиля со смертником, целью которого был конвой безопасности, погибли 4 сотрудников сил безопасности и 8 гражданских лиц, в том числе две женщины и двое детей.

Еще 12 человек получили ранения.

Радикальное исламистское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за этот теракт.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистантерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
Все новости...
Реклама: