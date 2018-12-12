В Кабуле террорист-смертник убил 12 человек
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Среда, 12 декабря 2018, 09:09
Число жертв в результате взрыва автомобиля со смертником, произошедшего во вторник в окрестностях Кабула, возросло до 12 человек, еще 12 получили ранения.
Об этом сообщает со ссылкой на Associated Press агентство "Укринформ".
Заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что в результате взрыва автомобиля со смертником, целью которого был конвой безопасности, погибли 4 сотрудников сил безопасности и 8 гражданских лиц, в том числе две женщины и двое детей.
Еще 12 человек получили ранения.
Радикальное исламистское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за этот теракт.
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