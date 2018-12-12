В Кабуле террорист-смертник убил 12 человек

276 просмотров
Среда, 12 декабря 2018, 09:09

Число жертв в результате взрыва автомобиля со смертником, произошедшего во вторник в окрестностях Кабула, возросло до 12 человек, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает со ссылкой на Associated Press агентство "Укринформ".

Заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что в результате взрыва автомобиля со смертником, целью которого был конвой безопасности, погибли 4 сотрудников сил безопасности и 8 гражданских лиц, в том числе две женщины и двое детей.

Еще 12 человек получили ранения.

Радикальное исламистское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за этот теракт.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Афганистан терроризм
powered by lun.ua
По теме
В Афганистане совершили теракт в мечети на военной базе – 26 погибших 23 ноября 2018, 13:27
Госдума РФ намерена оправдать ввод советских войск в Афганистан 22 ноября 2018, 03:15
В результате атаки талибов на пункт пропуска в Афганистане погибли 13 человек 5 ноября 2018, 10:17
Все новости
Главные новости
Вступил в силу закон о прекращении "дружбы" с Россией
Палата представителей Конгресса США приняла резолюции об Азовском море и "Северном потоке-2"
Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа
Стрельба в Страсбурге: 1 человек погиб, 10 ранены
Все новости
Лайфхаки

10 простых путей контролировать свою страсть к сахару

социум

Кто ты на улице: хищник или жертва?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів