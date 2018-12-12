У Кличко напомнили о штрафах для тех, кто не убирает снег

Владельцев зданий, которые не убирают вовремя снег и сосульки на прилегающих территориях, будут наказывать штрафами.

Об этом заявил заместитель главы Киевской администрации Петр Пантелеев на брифинге 12 декабря.

"Напоминаем всем балансодержателям территорий (это не только коммунальные и административные здания, много частного бизнеса владеют недвижимостью): территории, которые прилегают к таким зданиям, должны очищаться собственниками зданий, в противном случае штраф 1700 гривен", - сказал он.

По словам Пантелеева, за этим в городе следит специальная инспекторская служба города в составе около ста человек.

"Сейчас (служба – ред.) отрабатывает превентивные меры – предупреждения, а уже потом будет накладывать штрафы на тех, кто не обеспечивает очистку снега и сосулек", - сказал чиновник.

Как пояснила пресс-секретарь Пантелеева Юлия Грамотная, сумма штрафа в случае несоблюдения правил составляет для граждан до 1360 гривен, для должностных и физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности – до 1700 гривен.

Заместитель председателя КГГА также добавил, что с 16:00 12 декабря в столицу могут не пустить грузовики из-за прогнозируемого снегопада.