Стрельба в Страсбурге: нападавший кричал "Аллах Акбар"

Французская прокуратура подтвердила террористическую подоплеку нападения в Стасбурге, заявив, что нападавший кричал " Аллах Акбар!".

Об этом заявил генеральный прокурор Парижа Реми Хейц, сообщает BFMTV.

По его словам, на исламистскую подоплеку нападения указывает характер "цели атаки, способ осуществления и лицо исполнителя".

Он также сообщил о свидетельства очевидцев, по словам которых, во время нападения злоумышленник кричал "Аллах Акбар".

По словам прокурора, следствие начали по статьям "убийство и попытка убийства с террористической целью от имени террористической организации".

"Расследование только началось", - подчеркнул Хейц.

Он также подтвердил задержание 4-х подозреваемых в связи с нападением.

Как сообщалось, в результате нападения на Рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря погибли три человека, 8 человек получили серьезные ранения и еще 5 – легкие ранения.

После нападения злоумышленник сел в такси и сказал водителю, что только что убил нескольких людей. Правоохранители сейчас разыскивают нападавшего.

"Европейская правда"