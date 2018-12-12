Стрельба в Страсбурге: нападавший кричал "Аллах Акбар"
Французская прокуратура подтвердила террористическую подоплеку нападения в Стасбурге, заявив, что нападавший кричал " Аллах Акбар!".
Об этом заявил генеральный прокурор Парижа Реми Хейц, сообщает BFMTV.
По его словам, на исламистскую подоплеку нападения указывает характер "цели атаки, способ осуществления и лицо исполнителя".
Он также сообщил о свидетельства очевидцев, по словам которых, во время нападения злоумышленник кричал "Аллах Акбар".
По словам прокурора, следствие начали по статьям "убийство и попытка убийства с террористической целью от имени террористической организации".
"Расследование только началось", - подчеркнул Хейц.
Он также подтвердил задержание 4-х подозреваемых в связи с нападением.
Как сообщалось, в результате нападения на Рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря погибли три человека, 8 человек получили серьезные ранения и еще 5 – легкие ранения.
После нападения злоумышленник сел в такси и сказал водителю, что только что убил нескольких людей. Правоохранители сейчас разыскивают нападавшего.
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