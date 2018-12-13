Кабмин предлагает СНБО ввести новые санкции из-за российской агрессии

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Четверг, 13 декабря 2018, 17:19

Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на три года санкции относительно ряда юридических лиц учитывая продолжающуюся вооруженную агрессию России.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 декабря, свидетельствует распоряжение №970, опубликованное на сайте правительства.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам... принять и внести на рассмотрение СНБО предложение по применению сроком на 3 года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению", - говорится в сообщении.

В то же время в распоряжении указано, что список юридических лиц, на которые предложено наложить санкции, находится под грифом "для служебного пользования".

В документе указано, что мониторинг выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и его эффективности возлагается на Министерство культуры и другие органы исполнительной власти.

Вынести этот вопрос на рассмотрение СНБО планируется в месячный срок.

Валентина Романенко, УП

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Темы: санкции СНБО Росcия


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