Кабмин предлагает СНБО ввести новые санкции из-за российской агрессии
Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на три года санкции относительно ряда юридических лиц учитывая продолжающуюся вооруженную агрессию России.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 декабря, свидетельствует распоряжение №970, опубликованное на сайте правительства.
"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам... принять и внести на рассмотрение СНБО предложение по применению сроком на 3 года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению", - говорится в сообщении.
В то же время в распоряжении указано, что список юридических лиц, на которые предложено наложить санкции, находится под грифом "для служебного пользования".
В документе указано, что мониторинг выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и его эффективности возлагается на Министерство культуры и другие органы исполнительной власти.
Вынести этот вопрос на рассмотрение СНБО планируется в месячный срок.