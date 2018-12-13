Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин предлагает СНБО ввести новые санкции из-за российской агрессии

Четверг, 13 декабря 2018, 16:19
Кабмин предлагает СНБО ввести новые санкции из-за российской агрессии

Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на три года санкции относительно ряда юридических лиц учитывая продолжающуюся вооруженную агрессию России.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 декабря, свидетельствует распоряжение №970, опубликованное на сайте правительства.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам... принять и внести на рассмотрение СНБО предложение по применению сроком на 3 года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению", - говорится в сообщении.

В то же время в распоряжении указано, что список юридических лиц, на которые предложено наложить санкции, находится под грифом "для служебного пользования".

В документе указано, что мониторинг выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и его эффективности возлагается на Министерство культуры и другие органы исполнительной власти.

Вынести этот вопрос на рассмотрение СНБО планируется в месячный срок.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииСНБОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
санкции
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Последние новости
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
Все новости...
Реклама: