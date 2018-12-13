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В условиях военного положения подполковник СБУ присвоил 100 тысяч - прокуратура

Четверг, 13 декабря 2018, 17:06

Военная прокуратура совместно со Службой нацбезопасности разоблачила на финансовых махинациях заместителя начальника по общим и экономическим вопросам ведомственного санатория СБУ "Одесса".

Об этом сообщают пресс-службы военной прокуратуры Южного региона и СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник СБУ систематически присваивает деньги, которые платят за реабилитацию так называемые "коммерческие" клиенты санатория.

Злоумышленник привлекал клиентов через знакомые туристические фирмы. Деньги от граждан оформлялись не через кассу санатория, а принимались непосредственно в приемном отделении, при этом клиенту выдавались финансовые документы на полную стоимость лечения.

Затем чиновник по своему усмотрению "определял", сколько из этой суммы внести в кассу лечебного учреждения.

Следствие установило, что в декабре в условиях военного положения подполковник присвоил около 100 тысяч гривен.

 

12 декабря мужчину задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 410 УК Украины. Во время обысков в рабочем кабинете была также изъята "черная бухгалтерия".

 

Правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда
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