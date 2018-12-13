Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО

Четверг, 13 декабря 2018, 17:07

Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко.

Об этом стало известно Европейской правде от источника, знакомого с подробностями поставки.

Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Порошенко в Брюсселе пообещал, что Альянс вскоре передаст оборудование для защищенной связи для нужд ВСУ. Как выяснилось, обещание генсека было выполнено в тот же день.

Представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко в коротком комментарии "Европейской правде" подтвердил факт поставки. "Да, проект по поставкам уже завершен", - заявил он.

В Североатлантическом альянсе не стали официально комментировать дату поставки, но сообщили "Европейской правде" несколько деталей о составляющих этого пакета помощи.

"Коммуникационное оборудование, о котором сказал генсек, профинансировано через трастовый фонд НАТО "C4" (Command, Control, Communications and Computers). Мы передаем Вооруженным силам Украины устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры", - заявил чиновник Альянса, дававший комментарий по запросу "Европейской правды".

Ключевое значение в этом пакете помощи имеют защищенные радиостанции, о которых упомянул Столенберг. Они не только обеспечивают защищенную связь, но также устойчивы к глушилкам, которые используют россияне на линии соприкосновения на Донбассе, пояснил источник в Альянсе.

Другой собеседник ЕП сообщил, что груз должен прибыть в Украину уже сегодня - для его оперативной поставки украинской стороне был задействован самолет государственной авиакомпании "Украина". Сегодня в Брюсселе находился только один такой самолет, перевозивший официальную украинскую делегацию. Таким образом, президент Порошенко после завершения визита в буквальном смысле должен привезти в Украину военный груз от НАТО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоНАТОавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
Все новости...
Реклама: