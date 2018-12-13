Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО

Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко.

Об этом стало известно Европейской правде от источника, знакомого с подробностями поставки.

Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Порошенко в Брюсселе пообещал, что Альянс вскоре передаст оборудование для защищенной связи для нужд ВСУ. Как выяснилось, обещание генсека было выполнено в тот же день.

Представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко в коротком комментарии "Европейской правде" подтвердил факт поставки. "Да, проект по поставкам уже завершен", - заявил он.

В Североатлантическом альянсе не стали официально комментировать дату поставки, но сообщили "Европейской правде" несколько деталей о составляющих этого пакета помощи.

"Коммуникационное оборудование, о котором сказал генсек, профинансировано через трастовый фонд НАТО "C4" (Command, Control, Communications and Computers). Мы передаем Вооруженным силам Украины устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры", - заявил чиновник Альянса, дававший комментарий по запросу "Европейской правды".

Ключевое значение в этом пакете помощи имеют защищенные радиостанции, о которых упомянул Столенберг. Они не только обеспечивают защищенную связь, но также устойчивы к глушилкам, которые используют россияне на линии соприкосновения на Донбассе, пояснил источник в Альянсе.

Другой собеседник ЕП сообщил, что груз должен прибыть в Украину уже сегодня - для его оперативной поставки украинской стороне был задействован самолет государственной авиакомпании "Украина". Сегодня в Брюсселе находился только один такой самолет, перевозивший официальную украинскую делегацию. Таким образом, президент Порошенко после завершения визита в буквальном смысле должен привезти в Украину военный груз от НАТО.