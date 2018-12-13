Саммит Евросоюза утвердил решение по поводу Азова - Туск

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Четверг, 13 декабря 2018, 21:14

Лидеры государств-членов Европейского союза приняли отдельное решение с требованием к России немедленно освободить пленных украинских моряков.

Об этом заявил в Брюсселе после завершения пленарного заседания Европейского совета президент этого органа Дональд Туск, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Европейский совет требует безотлагательно отпустить всех задержанных украинских моряков, вернуть (захваченные) корабли и обеспечить свободный проход всех кораблей в Керченском проливе", - сообщил Туск.

Полный текст решения Евросовета на момент публикации этой новости еще не был обнародован. Стоит заметить, что обсуждение вопроса об Азове, исходя из сообщений представителей секретариата о ходе заседания, заняло у европейских лидеров почти час.

Необходимо также заметить, что все внешнеполитические решения стран-членов ЕС требуют единогласного одобрения.

Ранее саммит ЕС принял решение о том, что санкции против России будут сохранены без снижения их объема.

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Темы: Азовское море ЕС


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