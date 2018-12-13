"Динамо" в Киеве проигрывает чехам в Лиге Европы

В заключительном матче группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" со счетом 0:1 уступило чешскому "Яблонцу".

Матч прошел в четверг, 13 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Несмотря на это поражение, "Динамо" осталось на первом месте в группе К Лиги Европы.

Динамовцы пропустили очень быстрый гол. На десятой минуте после подачи углового Томаш Долежал ударом головой из-под Тамаша Кадара пробил в верхний угол ворот "Динамо" - 0:1. Через две минуты чехи имели еще один шанс удвоить счет в матче, но за киевлян сыграл главный судья поединка. После неудачного паса назад от Томаша Кендзеры Долежал выбежал один на один с Георгием Бущаном, и вратарь ногой сбивает форварда "Яболонца". Впрочем рефери на 11 метров не указал, а показал Долежалу предупреждение за симуляцию.

В первом тайме гости имели еще два момента забить в ворота "Динамо", но после ударов Владимира Йовочивича и Долежала уже надежно сыграл Бущан. "Динамо" же в атаке выглядело бледно и провально в защите. У киевлян стоит отметить только один момент, когда Кендзера не попал в угол ворот "Яблонца" с нескольких метров.

В начале второго тайма очередной провал в защите "Динамо" и Ян Храмоста метров с 11-ти пробил выше ворот. На 58-й минуте опасный удар от Кендзеры, и в игру впервые вступил вратарь "Яблонца".

Обострил игру в атаке "Динамо" выход на поле Георгия Цитаишвили. На 60-й минуте после паса молодого динамовца Артем Беседин с нескольких метров пробивает в штангу. На 78-й минуте после серии рикошетов Беньямин Вербич с нескольких метров не попадает в ворота. В последние 15-ть минут поединка "Динамо" пошло на штурм ворот гостей, но "Яблонец" выстоял и одержал первую победу в Лиге Европы.

Напомним, жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря. Украину в Лиге Европы представят "Динамо" и "Шахтер".