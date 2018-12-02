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В Тбилиси задержали пять украинцев - СМИ 

Воскресенье, 2 декабря 2018, 10:27

В Тбилиси утром 2 декабря задержали пять граждан Украины. 

Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на "Рустави 2". 

По данным телекомпании, задержанные поселились 27 ноября в гостинице "Альянс".

По неутонченной информации, среди задержанных есть и воевавший на Донбассе грузинский военный Лука Чхетия, который приехал в Тбилиси, чтобы присутствовать на акции объединенной оппозиции в Тбилиси, которая запланирована на 2 декабря. 

"Чхетия разместился в гостинице, так как собирался принять участие в акции протеста оппозиции. К нему с обыском в гостиницу нагрянула полиция, которая изъяла "незаконное оружие", - отмечается в сообщении. 

О проведении акции оппозиции ранее заявил кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григол Вашадзе. 

По его словам, это один из путей, чтобы власть "услышала голос общества". Вашадзе заявил, что у Грузии "нет президента, и 28 ноября в Грузии не проводились выборы". Также он заявил о массовых фактах фальсификации, давлении на избирателей, шантаже,  принуждении и подкупе. 

УП пытается получить подтверждение информации о возможном задержании украинских граждан в МИД Украины.

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Напомним, по итогам второго тура президентских выборов в Грузии победила Саломе Зурабишвили - кандидат от правящей партии "Грузинская мечта". За нее, по предварительным данным ЦИК, проголосовали 59,61% избирателей. 

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Темы: ГрузияДонбассоппозицияполиция
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