В Тбилиси задержали пять украинцев - СМИ 

В Тбилиси утром 2 декабря задержали пять граждан Украины.

Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на "Рустави 2".

По данным телекомпании, задержанные поселились 27 ноября в гостинице "Альянс".

По неутонченной информации, среди задержанных есть и воевавший на Донбассе грузинский военный Лука Чхетия, который приехал в Тбилиси, чтобы присутствовать на акции объединенной оппозиции в Тбилиси, которая запланирована на 2 декабря.

"Чхетия разместился в гостинице, так как собирался принять участие в акции протеста оппозиции. К нему с обыском в гостиницу нагрянула полиция, которая изъяла "незаконное оружие", - отмечается в сообщении.

О проведении акции оппозиции ранее заявил кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григол Вашадзе.

По его словам, это один из путей, чтобы власть "услышала голос общества". Вашадзе заявил, что у Грузии "нет президента, и 28 ноября в Грузии не проводились выборы". Также он заявил о массовых фактах фальсификации, давлении на избирателей, шантаже, принуждении и подкупе.

УП пытается получить подтверждение информации о возможном задержании украинских граждан в МИД Украины.

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