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Обвал крыши в детской спортшколе: Полиция задержала трех причастных

Воскресенье, 2 декабря 2018, 11:18
Обвал крыши в детской спортшколе: Полиция задержала трех причастных

Директора фирмы, которая выступила генподрядчиком строительства спортивной арены Вишневской ООШ №4, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор во время строительных работ, задержаны.

Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По факту инцидента в Вишневом расследуется уголовное производство по 2 статьям УК Украины - о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст.275), а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191).

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

"Победитель открытых торгов сейчас находится в изоляторе временного содержания", - отметили в полиции.

Напомним, 1 декабря в спортзале ДЮСШ "Фаворит", который сдали в эксплуатацию в мае 2018 года, обрушилась крыша во время тренировок. Во время инцидента в зале находились 30 детей. Пострадавших в результате обвала нет.

Глава Минмолодьспорта Игорь Жданов заявил, что крыша спорткомплекса обвалилась из-за снега.

Глава правительства Владимир Гройсман поручил безотлагательно провести расследование причин разрушения спортивной арены школы №4 в Вишневом.

По сообщению издания "Наші гроші" со ссылкой на данные систем "Прозорро", спорткомплекс "Favorite Fit" в Вишневом построило ООО "Антарес групп" (Киев) за 18,03 млн грн.

Крышей в спорткомплексе сделали бескаркасную арку, которую из турецкого металла (холодногнутого листового профиля толщиной 1,3 мм, производство Турции "ArcelorMittal"), делала фирма ООО "Пивденьмонтажбуд" (Одесса).

Учредители "Антарес групп" - киевляне Владимир и Виталий Литвинюки, и Екатерина Пржемыская из Ирпеня.

Кроме подряда на спорткомплекс в Вишневом фирма получила в 2017 году заказ от мэрии Вишневого на обустройство беседки с бюветом в сквере "Небесной сотни". Также "Антарес групп" имело ряд строительных подрядов от различных учреждений Болградского района Одесской области.

Объект в Вишневом строили под патронатом председателя Киево-Святошинской РГА Мирославы Смирновой. В открытии спортарены в мае 2018 года принимали участие народные депутаты Артур Палатный и Олег Великин.

Украинская правда
Темы: Киевская областьполициядети
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