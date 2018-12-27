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В Одессе горел зоопарк, спасали нутрию и капибару

Четверг, 27 декабря 2018, 18:18

В четверг на территории Одесского зоологического парка горело административное здание.

Об этом говорится в сообщении ДСНС.

"В 14:08 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горит одноэтажное административное здание. В 14:21 пожар был локализован и в 14:30 ликвидирован на площади 50 кв.м", - говорится в сообщении.

Указывается, что пожарным удалось спасти двух животных. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. К тушению пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

Как сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на пресс-службу мэрии, спасены животные - нутрия и капи бара.

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Темы: Одессачрезвычайное происшествиепожар
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