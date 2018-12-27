Грипп в Украине: В 8 обасти превышены эпидемические пороги
Эпидемические пороги превышены в 8 областях Украины, однако эпидемии гриппа нет.
Об этом в четверг сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.
Указывается, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 216 тысяч человек.
"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 561,6 на 100 тысяч населения, что на 8,3% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в 8 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской", - заявили в МОЗ.
"Превышение эпидемического порога не означает, что в этих областях эпидемия гриппа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украине наблюдается средняя интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.
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