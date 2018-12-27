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Грипп в Украине: В 8 обасти превышены эпидемические пороги

Четверг, 27 декабря 2018, 22:43

Эпидемические пороги превышены в 8 областях Украины, однако эпидемии гриппа нет.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.

Указывается, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 216 тысяч человек.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 561,6 на 100 тысяч населения, что на 8,3% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в 8 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской", - заявили в МОЗ.

"Превышение эпидемического порога не означает, что в этих областях эпидемия гриппа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине наблюдается средняя интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

Украинская правда

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Темы: здоровьегрипп
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