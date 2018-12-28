В одной из воинских частей произошел взрыв, пострадал солдат срочной службы

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Пятница, 28 декабря 2018, 00:54

В одной из воинских частей ВСУ  произошел взрыв, в результате солдат срочной службы получил ожоги и травмы.

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг"

В одной из подчиненных воинских частей оперативного командования "Юг" в котельной произошла авария - произошел разрыв котла. В результате 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы.

"Военнослужащего немедленно госпитализировали и оказали неотложную медицинскую помощь. О данном случае командованием части были проинформированы родители срочника. Сейчас состояние солдата врачи характеризуют как тяжелое. Пострадавший военнослужащий получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

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Темы: Вооруженные силы чрезвычайное происшествие


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