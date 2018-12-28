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"Шатдаун" в США завершится уже в следующем году

Пятница, 28 декабря 2018, 01:24

Блокировка принятия нового бюджета США продлится до начала нового, 2019 года.

Об этом пишет AFP.

Из-за споров между республиканцами и демократами по поводу требования президента США Дональда Трампа выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой принятие бюджета страны заблокировано. 

Сенат США закрылся, решив возобновить обсуждение бюджета только в следующую среду, 2 января. К этому времени "шатдаун" будет продолжаться уже 12 дней.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила демократов в том, что они "открыто решили держать наше правительство закрытым для защиты нелегальных иммигрантов, а не американского народа".

Она заявила, что Трамп "не подпишет план, котороый не ставит в приоритет безопасность и защиту нашей страны".

Пока дебаты по стене блокируют принятие бюджета, около 800 000 федеральных служащих не получают зарплату.

Напоминаем:

  • Американские сенаторы не смогли согласовать проект бюджета страны, из-за чего в США временно приостановилась работа госучреждений ("шатдаун").
  • Документ не был принят из-за разногласий между демократами и республиканцами касательно планов президента США построить стену на границе с Мексикой.
  • Трамп требует выделить почти 6 миллиардов долларов на финансирование стены, а демократы категорически отвергают это предложение.

Темы: СШАТрамп
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