"Шатдаун" в США завершится уже в следующем году

Блокировка принятия нового бюджета США продлится до начала нового, 2019 года.

Об этом пишет AFP.

Из-за споров между республиканцами и демократами по поводу требования президента США Дональда Трампа выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой принятие бюджета страны заблокировано.

Сенат США закрылся, решив возобновить обсуждение бюджета только в следующую среду, 2 января. К этому времени "шатдаун" будет продолжаться уже 12 дней.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила демократов в том, что они "открыто решили держать наше правительство закрытым для защиты нелегальных иммигрантов, а не американского народа".

Она заявила, что Трамп "не подпишет план, котороый не ставит в приоритет безопасность и защиту нашей страны".

Пока дебаты по стене блокируют принятие бюджета, около 800 000 федеральных служащих не получают зарплату.

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