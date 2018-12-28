Пашинян: Армения настроена на дальнейшую интеграцию в ЕАЭС
Армения настроена на дальнейшую интеграцию в Евразийский экономический союз.
Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным, пишет Радио Свобода.
По его словам, еще эффективнее такой интеграции будет способствовать председательство Армении в ЕАЭС с 1 января 2019.
Путин, со своей стороны, напомнил, что именно Россия является крупнейшим внешнеэкономическим партнером Армении и охватывает около 25 процентов от всего объема внешней торговли Еревана. При этом он высоко оценил тот факт, что за последний год двусторонняя торговля выросла еще почти на 30 процентов.
После встречи с Путиным Пашинян заявил, что отношения его страны с Россией имеют особый стратегический и союзнический характер.
Пашинян заявлял, что будет искать более тесные связи с США и Европейским союзом - но сохранять тесные связи с Россией, традиционным союзником и предыдущих правительств Армении.
Армения в значительной степени зависит от России, которая играет влиятельную роль в экономике страны и также имее в ней военную базу.
Напоминаем:
- Никол Пашинян, ранее журналист, автор антикоррупционных расследований, и оппозиционный депутат парламента. Пашинян стал лидером оппозиции на фоне масштабных митингов в стране, после чего парламент со второй попытки избрал его премьером.
- 16 октября он подал в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы, и с тех пор выполняет обязанности главы правительства. На досрочных выборах в парламент 9 декабря блок Пашиняна "Мой шаг" получил более 70 процентов голосов.
- Европейский экономический союз является евразийским интеграционным проектом, который создала Москва. Он официально начал работу 1 января 2015 и стал следующим этапом евразийской интеграции под эгидой России.
- Базой для организации стал Таможенный союз между Россией, Казахстаном и Беларусью. В него сейчас входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
- Президент России Владимир Путин пытается использовать это объединение для усиления влияния Москвы на постсоветские страны.
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