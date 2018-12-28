Пашинян: Армения настроена на дальнейшую интеграцию в ЕАЭС

Армения настроена на дальнейшую интеграцию в Евразийский экономический союз.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным, пишет Радио Свобода.

По его словам, еще эффективнее такой интеграции будет способствовать председательство Армении в ЕАЭС с 1 января 2019.

Путин, со своей стороны, напомнил, что именно Россия является крупнейшим внешнеэкономическим партнером Армении и охватывает около 25 процентов от всего объема внешней торговли Еревана. При этом он высоко оценил тот факт, что за последний год двусторонняя торговля выросла еще почти на 30 процентов.

После встречи с Путиным Пашинян заявил, что отношения его страны с Россией имеют особый стратегический и союзнический характер.

Пашинян заявлял, что будет искать более тесные связи с США и Европейским союзом - но сохранять тесные связи с Россией, традиционным союзником и предыдущих правительств Армении.

Армения в значительной степени зависит от России, которая играет влиятельную роль в экономике страны и также имее в ней военную базу.

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