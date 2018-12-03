Экс-глава ФБР будет свидетельствовать в Конгрессе по делу вмешательства РФ в выборы

Бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях Конгресса США.

Об этом сообщает Reuters.

"Экс-глава ФБР Джеймс Коми в воскресенье отозвал судебный иск, поданный с целью аннулировать повестку от Конгресса, которая заставляет его дать важные показания о решении ведомства относительно расследований, которые проводились перед президентскими выборами 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в пятницу.

Республиканцы, которые входят в состав Юридического комитета Палаты представителей, пообещали Коми предоставить ему стенограмму в течение 24 часов после этого. Коми также разрешат "обнародовать стенограмму полностью или частично".

"Коми и законодатели-республиканцы достигли нового соглашения за день до того, как адвокаты должны были появиться на судебных слушаниях.

Суд должен был вынести постановление по просьбе Коми об отмене порядка и прекращения рассмотрения в Конгрессе. Американские судьи никогда раньше не удовлетворяли такие просьбы", - пишет агентство.

"В основе этого дела - ответ на вопрос, может ли комитет заставить Коми тайно свидетельствовать о расследовании ФБР относительно использования бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон личного сервера электронной почты и о предполагаемом заговоре президента Трампа с РФ", - говорится в материале.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп хотел приказать Минюсту открыть дела и выдвинуть обвинения против его соперницы на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Во время президенской предвыборной кампании 2016 года, в которой Трамп соперничал с Клинтон, тогдашний директор ФБР Джеймс Коми объявил, что агентство не нашло оснований выдвигать уголовные обвинения против кандидата в президенты от Демократической партии.

В мая 2017 года Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Как писало Reuters, в Минюсте причиной увольнения назвали закрытие расследования дела против Хиллари Клинтон. Сообщалось, что она пользовалась служебной почтой в личных целях.

Однако демократы считают, что Коми был уволен из-за расследования ФБР о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.