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Трамп хотел, чтобы Минюст открыл дела против Клинтон и экс-главы ФБР Коми - NYT

Среда, 21 ноября 2018, 00:52

Президент США Дональд Трамп хотел приказать Минюсту открыть дела и выдвинуть обвинения против его соперницы на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на 2 источника, знакомые с ситуацией.

"Весной Трамп заявил в Белом доме, что хочет приказать Минюсту провести расследование и выдвинуть обвинения против его политических противников: Хиллари Клинтон и Джеймса Коми.

Адвокат Дональд Ф. Макган II объяснил Трампу, что тот не имеет полномочий приказывать прокурору", - говорится в статье.

Макган рассказал главе Белого дома, что требование начать расследование может повлечь обвинение в злоупотреблении властью.

"Адвокат подготовил доклад для Трампа, в котором предупреждал: если Трамп прикажет Минюсту начать расследование против своих соперников, он может столкнуться с рядом последствий, включая возможный импичмент", - пишет NYT.

По словам источника, Трамп после предупреждений адвоката продолжал частно обсуждать этот вопрос, включая возможность назначения специального представителя по делам Клинтон и Коми.

Отмечается, что американский президент выражал разочарование работой директора ФБР Кристофера Рэя из-за того, что тому не удалось "более агрессивно расследовать" дело Клинтон.

Представитель Белого дома отказался комментировать эту информацию. Пресс-секретарь ФБР отказалась комментировать критику Трампа в адрес главы ФБР.

"Непонятно, какие обвинения Трамп хотел требовать от прокуроров. Ранее он обвинил Коми, без доказательств, в том, что тот незаконно получил секретную информацию, которую позже опубликовал в меморандуме об отношениях с президентом.

Документ не содержал никакой секретной информации", - подчеркивает газета.

Адвокаты Трампа также частно обратились в Министерство юстиции в прошлом году с просьбой расследовать неправильное использование со стороны Коми уязвимой информации правительства и его роль в расследовании дела с электронной почтой Клинтон.

В Минюсте отклонили эти просьбы.

Во время президенской предвыборной кампании 2016 года, в которой Трамп соперничал с Клинтон, тогдашний директор ФБР Джеймс Коми объявил, что агентство не нашло оснований выдвигать уголовные обвинения против кандидата в президенты от Демократической партии.

В мая 2017 года Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Как писало Reuters, в Минюсте причиной увольнения назвали закрытие расследования дела против Хиллари Клинтон. Сообщалось, что она пользовалась служебной почтой в личных целях.

Однако демократы считают, что Коми был уволен из-за расследования ФБР о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампКлинтон
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