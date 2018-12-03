РФ выдвинула обвинение украинцам, захваченным в Керченском проливе

Военным Военно-морских сил Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины, задержанным в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Об этом адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов сообщил ТАСС.

"Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ")", – сказал адвокат арестованного Дениса Гриценко.

Кроме того, Полозов отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом.

"Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием", – добавил адвокат.

По его словам, "волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи".

Члены экипажей, 24 гражданина Украины, арестованы до 25 января. Их доставили из аннексированного Крыма в СИЗО Москвы.