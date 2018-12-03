В Раде пожаловались на медленное растаможивание "евроблях"

Председатель подкомитета по вопросам таможенного дела комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова заявила, что в Украине провалена разъяснительная работа о правилах растаможивания авто на еврономерах и поэтому этот процесс идет медленно.

Об этом она сказала во время согласительного совета в понедельник.

По ее словам, за неделю было растаможено около 74 авто с иностранной регистрацией.

"Пока нет надлежащей разъяснительной политики и поэтому люди не понимают, кто и как должен въезжать, какие документы необходимы для растаможивания и прочее", - сказала нардеп.

Острикова добавила, что если не будет проведена надлежащая разъяснительная работа и люди не успеют растаможить свои авто в льготный период, то придется ставить вопрос о его продлении.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Читайте также: "Евробляхи" в законе. Ответы на самые распространенные вопросы