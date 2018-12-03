Силовики прищли с обысками в несколько епархий УПЦ МП

Правоохранители проводят обыски в зданиях, принадлежащих епархиям УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, передает местное издание Житомир.info.

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - ред.), 3 декабря работники следственного управления ГУНП в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах", - сказала она.

Как стало известно, обыски проводят в помещениях, принадлежащих Житомирской и Новоград-Волынской епархии и Овручско-Коростенский епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

В управлении Службы безопасности Украины в Житомирской области подтвердили участие сотрудников СБУ в обысках, которые проводят работники следственного управления ГУНП.

Как известно, Служба безопасности Украины проводила следственные действия по месту жительства предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла.

Отмечалось, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по части 2 статьи 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).

В 2016 году на сайте недвижимости появилось объявление о продаже имения владыки Павла за 34 млн гривен.

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