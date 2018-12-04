Россия спровоцировала аварии в Керченском проливе – МинТОТ

В Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов, обусловленные блокировкой Россией Керченского пролива.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

С 25 ноября сотни кораблей скапливались в ожидании разрешения на проход через Керченский пролив как в направлении Черного, так и в направлении Азовского морей, напоминает ведомство.

"По данным международных систем мониторинга судов 30 ноября грузовое судно Lady Maria (Республика Того) при маневрировании вблизи Керченского пролива получило повреждения из-за запутывания винта судна в якорной цепи другого грузового судна Azov Concord (Республика Мальта)", – сообщило МинТОТ.

"Оба корабля находились на пути к портам в Азовском море", – добавило министерство.

Кроме того, 1 декабря на выходе из Азовского моря вблизи Керченского пролива буксир Pal 3 (Российская Федерация) потерял контроль над буксируемой баржей Shilaynyay, которая была загружена около 4000 тонн пшеницы.

"Баржа оторвалась и села на мель у мыса Каменный. Капитан буксира несколько часов пытался самостоятельно снять баржу с мели, однако попытки оказались тщетными", – информирует МинТОТ.

По утверждению украинского ведомства, "допустив массовое скопление судов в районе Керченского пролива, Россия создала серьезную угрозу безопасности судоходства".

"Такие действия РФ является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой Россия отвечает за безопасную навигацию судов", – отмечает министерство.

"Вместе с массовыми отключениями судами системы AIS, которые поощряет Российская Федерация, приведенные примеры еще раз демонстрируют, как РФ пренебрегает нормами международного права и создает опасности для судоходства в Черном и Азовском морях", – заявляет МинТОТ.