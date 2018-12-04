СМИ нашли доказательства, что ФФУ через посредников "накрутила" $ 1,5 млн

Федерация футбола Украины под руководством нардепа Андрея Павелко через компании-прокладки из Арабских Эмиратов добилась увеличения стоимости договора для покупки оборудования для ФФУ на 20%, благодаря чему освоила $ 1,5 млн

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Отмечается, что ответственность за появление посредника, компанию S.T.D. ZTE из Объединенных Арабских Эмиратов, что накрутила почти полтора миллиона долларов при строительстве завода для Федерации футбола Украины, украинская Федерация возлагала на немецких партнеров, компанию "Политан".

"По утверждениям представителей ФФУ, именно "Политан" требовал включить посредника в контракты, отказываясь без этого предоставлять технологию и лицензию на производство искусственного покрытия для футбольных полей", - говорится в программе.

В частности, сообщается, что президент ФФУ, нардеп от БПП и глава бюджетного комитета парламента Андрей Павелко утверждал, что провел собственное расследование и получил подтверждение, что было письменное требование "Политана" привлечь посредника и увеличить стоимость сделки.

"Для того, чтобы подтвердить лицензию и в дальнейшем подтвердить качество и технологии "Политан", мы обязаны были действовать на условиях, которые нам предоставил производитель лучшего покрытия", - сказал Павелко.

Он добавил, что для завершения сделки была выбрана компания, которая находится в Арабских Эмиратах.

В программе отмечается, что никаких письменных подтверждений этому Павелко не предоставил, но сам "Политан" подобные утверждения отрицает.

В компании журналистам ответили, что лицензионное соглашение не заключено и по сей день, и, главное, "Политан" никогда не требовал посредника в сделке с заводом Федерации футбола Украины.

"Не существует требований от Polytan, в лицензионном соглашении или ином документе и/или гарантийном письме. Причина заказ компонентов для украинского производственного проекта из более чем через одну компанию неизвестна Polytan, но мы подчеркиваем, что это всегда было по одинаковой цене, требованиям и условиям", - говорится в ответе компании.

Также там заявили, что ФФУ и Polytan никогда не обсуждали посредника и компания никогда не платила комиссий или привилегий лицам, владельцу, менеджеру или работникам ФФУ или SDT ZTE.

""Политан"никогда не привлекал никаких третьих партнеров (в том числе компании SDT или машиностроителей), как условие для участия в проекте, так же как и никогда не обязывал FFU Production привлекать определенных партнеров. Это исключительное право и выбор украинской стороны", - отмечают в немецкой компании.

В программе добавляют, что через арабскую прокладку поставлялось не только оборудование, скопированное с завода Polytan, но и американская установка "Эко Грин", что превращает старые шины на резиновую крошку и не имеет никакого отношения к политанивськой технологии.

"Во время проверки информации о реальных объемов оборудования, прошедших через компанию-прокладку S.D.T. ZTE, журналисты Bihus.Info обнаружили, что схема предусматривала не разовый, а постоянный заработок", - говорится в программе.

"Ибо для производства искусственного покрытия LigaGrass Pro от Politan, то есть нити для искусственной травы, тоже поставлялись через посредника с Объединенных Арабских Эмиратов. Эта компания получила пятилетнее разрешение Министерства экологии Украины на поставку политанивських нитей для завода ФФУ", - сообщают авторы расследование.

Отмечается, что именно "кудрявую" траву LigaGrass Pro в прошлом году Минрегионстрой вписал как обязательное требование для искусственных футбольных полей, которые закупаются за бюджетные средства.

Это позволило в 2017 году обеспечить завод ФФУ заказами на 270 млн. грн. При этом бюджетный комитет Верховной Рады, который возглавляет президент ФФУ Андрей Павелко, способствовал увеличению бюджетного финансирования на новые футбольные площадки с искусственным покрытием до 370 миллионов гривен.

"Единственная роль компании-прокладки из Арабских Эмиратов - это увеличение стоимости сделки на 20%. Кто же ее выгодоприобретатель? Очевидно, тот, кто лжет. На лжи погорели и президент Федерации футбола Украины, и ее генеральный секретарь", - заявили в программе.

Ранее стало известно, что S.D.T закупала иностранное оборудование для завода, которым владеет Федерация футбола. Затем она перепродавала "ФФУ Продакшн" (основана Федерацией) такое же оборудование на 20 процентов дороже: вместе с услугами транспортировки и ухода за настройкой.

Таким образом, за поставки оборудования в 2017-2018 годах "ФФУ Продакшн" могла переплатить больше 1 миллиона долларов. Эти деньги из бюджета Федерации футбола Украины осели на счетах арабского оффшора S.D.T.

Позже президент Федерации футбола Андрей Павелко подтвердил встречу с шейхом Мохаммедом Кайеды, который является руководителем компании S.D.T, что закупала оборудование для завода по производству искусственных полей, построенный под Киевом, однако обвинения в осадке средств в оффшоре назвал ерундой.