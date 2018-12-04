Муженко о сборах резервистов: Сами приходят, и больше, чем надо

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Вторник, 4 декабря 2018, 12:22

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что на сборы резервистов первой очереди, стартовавшие 3 декабря, пришло больше желающих, чем требовалось.

Об этом он сказал в эфире канала ICTV 3 декабря.

"Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят, и даже некоторые обижаются, что не попали (на учения – ред.)", - сказал Муженко.

Он продемонстрировал карту с размещением российских военных и вооружения на границе с Украиной и объяснил, что учения нужны, чтобы отбить возможную агрессию. 

 

"Характер дислокации этих частей (России – ред.) показывает, что в самый короткий срок могут быть созданы соответствующие наступательные группировки. И направление их действий – Украина", - сказал Муженко.

Он добавил, что ВСУ рассматривают как потенциально опасные не только донецко-луганское направление, а в целом границу с Россией – и на северо-востоке, и со стороны моря.  

Напомним, 3 декабря в учебных центрах Вооруженных Сил Украины начали сборы оперативного резерва первой очереди – военных повезут на учения для повышения боеготовности в случае нападения. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Генштаб Вооруженные силы
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