Агрессия на море: прокуратура готовит подозрения еще 10 российским военным

В процессе досудебного расследования украинские правоохранители собрали 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией агрессии в отношении украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября, еще 10 военным РФ готовят подозрение.

Об этом сообщает 4 декабря пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

"Во время досудебного расследования фактически за 7 дней собрано 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией агрессии по отношению к украинским Военно-морским силам", – пишет Сарган.

В частности, по ее словам, были допрошены 75 свидетелей (командование ВМС, оперативные дежурные и их помощники, экипажи кораблей "Горловка" и "Балта", которые вернулись в порт Одессы, и другие военные должностные лица).

Следователи признали потерпевшими и допросили трех родственников раненых военнослужащих.

Также, по данным Сарган, был проведен 51 осмотр документов и интернет сайтов, были осмотрены судна "Горловка" и "Балта", получены доказательства радиопереговоров между кораблями Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ и Военно - воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ по ведению агрессивных действий, нападений на корабли ВМС ВСУ и членов экипажа.

Образцы голоса основных свидетелей - членов экипажей кораблей "Горловка" и "Балта" отобраны для проведения экспертизы.

28 ноября были объявлены в розыск восемь военнослужащих ФСБ России и Вооруженных сил РФ, совершившие нападение на украинских моряков, которым ранее было объявлено подозрение.

"В настоящее время: получено постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – отмечает Сарган.

По ее словам, в ближайшее время планируется сообщить о подозрении еще более 10-м военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава к генералам.

Генеральная прокуратура обнародовала также реконструкцию событий в Черном море вблизи Креченского пролива 25 ноября.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года во время осуществления перехода из порта Одесса в порт Мариуполь группы украинских кораблей в районе Керченского пролива Вооруженные силы Российской Федерации и пограничная служба ФСБ РФ провели агрессивные военные действия, в частности опасный таран и открытие огня.

В результате были ранены двое военнослужащих ВМС ВС Украины и один сотрудник СБ Украины.

Российские военные захватили малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые принадлежат Украине, вместе с экипажами (24 моряка).