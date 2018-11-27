Объявлено подозрение военным РФ, которые напали на украинских моряков

СБУ и военная прокуратура объявили подозрение пограничникам ФСБ России и военнослужащим Вооруженных сил РФ, совершившим нападение на украинских моряков.

Об этом сообщает во вторник пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Отмечается, что 27 ноября следователи СБУ в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины объявили подозрение восьми пограничникам ФСБ и служащим Вооруженных Сил РФ.

Уголовные преступления квалифицированы по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины:

Спикер ГПУ перечисляет фамилии российских военных, которым объявлено подозрение:

- контр-адмиралу С. Станкевичу - начальнику пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополя по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- вице-адмиралу Г. Медведеву - заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 1 ранга Г. Ромашкину - начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г.. Севастополь, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 1 ранга А. Шеину - заместителю начальника управления начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 2 ранга А. Шатохину - начальнику службы в г.. Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 2 ранга А. Саляеву - командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 3 ранга А. Шипицыну - командиру сторожевого корабля "Изумруд" ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 3 ранга С. Щербакову - командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Отмечается, что 25 ноября в Керченском проливе российские корабли начали опасные маневры вокруг катеров ВМС Украины, блокировали их, а российский морской буксир "Дон" совершил таран-навал на рейдовый буксир ВМС Украины "Яны Капу", нанеся существенные повреждения.

После выхода украинских кораблей из 12-ти мильной зоны пограничный корабль БОХР ПС ФСБ РФ "Изумруд" обстрелял украинские корабли, в результате чего были ранены не менее трех украинских военнослужащих и повреждены два украинских корабля.

По данным прокуратуры, в настоящее время малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу", а также 24 военнослужащих Украины (ранее начальник Генштаба Украины Виктор Муженко называл число 23 -ред.) захвачены военной оккупационной властью РФ.

Досудебным расследованием сейчас установлено, что вышеуказанные незаконные агрессивные действия против украинских моряков осуществлены при непосредственном приказом и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителя департамента береговой охраны контр-адмирала Станкевича и начальника пограничного управления ФСБ АР Крым и г. Севастополя вице-адмирала Медведева.

"Досудебное расследование продолжается, подозрения, сообщенные указанным лицам, направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении ГПУ.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко сообщает, что все подозрения по статье 437 (ведение агрессивной войны) и статьях 15, 115 (покушение на умышленное убийство) доставлены на электронную почту ФСБ в Москве и Пограничных войск ФСБ в Крыму.

"Особенно пристально будем расследовать действия капитана 3 ранга Щипицина и его подчиненных, которые открыли огонь по украинским морякам", - отметил он на своей странице в Facebook.

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