Выборы весной будут самыми непредсказуемыми в истории - социолог

Президентские выборы 2019 будут наиболее непредсказуемыми в истории независимой Украины.

Такое мнение "Украинской правде" высказала социолог, глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"К сожалению, уже сейчас мы видим настоящий разгул популизма, когда обещают все на свете, соревнуясь друг с другом в фантастичности обещанного. Никогда будущий результат выборов не был столь непредсказуемым", - заявила она.

"Сейчас выглядит так, что одним из финалистов второго тура будет Юлия Тимошенко. А кто еще? Та ситуация постоянно меняется", - добавила Бекешкина.

По ее словам, объявление об объединении Бойко с "За життя" Рабиновича сразу наводило на вывод, что именно Бойко будет вторым финалистом.

"Но не надо торопиться с выводами. Оказывается, не все так просто, и "Оппозиционный блок" будет выдвигать своего кандидата, а тут еще и возникает "самостоятельный" Мураев, который тоже отнимет несколько таких нужных процентов", - сказала социолог.

"Или вот Гриценко. Его шансы войти во второй тур существенно уменьшил Садовый, который тоже будет участвовать в президентской гонке. А если не будет - то что будет на парламентских выборах с "Самопомиччю"? Будет ли участвовать в выборах Зеленский, чей электорат - преимущественно молодежь Юга и частично Востока? А Вакарчук, чей молодой электорат наоборот представляет Центр и Запад?", - заявила Бекешкина.

По ее мнению вопросов сейчас очень много и "от них существенным образом зависят шансы Петра Порошенко, которому будет сложнее войти во второй тур, чем победить в нем".

Как известно, Верховная Рада согласовала назначение выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

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