Социолог пояснила недостаток новых лиц в президентской гонке

Украинские избиратели узнают о кандидатах в президенты преимущественно по телевидению, из-за чего в политике трудно появиться "новым лицам".

Такое мнение "Украинской правде" высказала социолог, глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"Запрос на новые лица на выборах остается высоким. Но откуда люди вообще могут узнать о новых лидерах? С телевидения. Я бы сказала, что того, чего нет в телеящике, нет и в общественном сознании", - сказала она.

"Поэтому, с одной стороны, две трети граждан выражают потребность в новых лидерах, с другой - только 25% могут кого-то назвать. И те, кого они называют - это люди, хорошо известные из телевизора", - добавила Бекешкина.

Как известно, Верховная Рада согласовала назначение выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

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