Один из соратников Саакашвили найден мертвым

Член политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение", возглавляемой экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, бывший министр культуры Николоз Руруа найден мертвым в своем доме в Тбилиси.

Об этом сообщает 4 декабря издание "Грузия онлайн".

Руруа было 50 лет.

Точная причина смерти пока не установлена. По предварительной версии, озвученной грузинскими СМИ, причиной мог стать сердечный приступ.

Ника Руруа начал свою политическую карьеру в 2001 году, активно сотрудничал с Михеилом Саакашвили и Зурабом Жвания. После "Революции роз" 2003 года он стал депутатом парламента.

Он был автором идеи создания в Тбилиси Музея советской оккупации, одним из инициаторов переноса памятника Иосифу Сталину с главной площади Гори на территорию его музея.

В 2009 году Руруа был назначен министром культуры. Занимал этот пост вплоть до смены власти в Грузии в 2012 году.

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