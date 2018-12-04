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Российский суд дал 4 года колонии экс-охраннику Яроша

Вторник, 4 декабря 2018, 17:55
Российский суд дал 4 года колонии экс-охраннику Яроша

Суд в России приговорил к четырем годам колонии общего режима украинского политзаключенного Александра Шумкова за участие в "Правом секторе".

Как сообщает российское издание "Грани.ру", такой приговор вынес во вторник Севский райсуд Брянской области.

Шумкову присудили точно такой срок, о котором просил прокурор.

Адвокат, защищавший политзаключенного, настаивал на оправдательном приговоре.

Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации".

Сам украинец свою вину отрицал.

"Если рассматривать настоящее дело, то получается, Верховный суд запретил деятельность "Правого сектора" во всем мире. Поэтому возникает вопрос: а не много на себя берет власть РФ, решая, какие организации законные, а какие незаконные на территории Украины", – заявил Шумков на суде.

Согласно фабуле дела, Шумков состоял в "Правом секторе" с момента его создания в ноябре 2013 года по 23 августа 2017 года и "длительное время" был охранником тогдашнего лидера ПС Дмитрия Яроша.

По мнению российского следствия, последний факт свидетельствует о "значительной роли" Шумкова в организации.

Деятельность движения названа "направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность".

Шумков в своих показаниях в суде заявлял, что из охраны Яроша ушел в начале июня 2014, а в ноябре того же года вышел из "Правого сектора" и поступил в украинскую армию. Между тем Верховный суд России запретил деятельность ПС в стране лишь 17 ноября 2014 года.

В числе других эпизодов дела упоминалось участие Шумкова в сентябре 2015 года в гражданской блокаде Крыма. Также ему инкриминировано участие в "ряде акций, направленных на устрашение жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией".

В России утверждают, что Шумков по собственной инициативе прибыл в Россию, скрываясь от уголовного преследования на родине, и прямо на погранпункте сообщил о членстве в "Правом Секторе".

Основной свидетель обвинения в деле Шумкова – его бывший сослуживец Михаил Алланазаров, дезертировавший и получивший временное убежище в России.

Кроме того, в суде были допрошены два секретных свидетеля. Один из них представился как бывший член Партии регионов и действующий помощник депутата Верховной рады Украины от Оппозиционного блока.

Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года.

Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, но законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа 2017 года.

Собственные источники в пограничной службе сообщали "Украинской правде", что у них есть информация о том, что 23 августа Шумков якобы на авто, законно пересек российско-украинскую границу.

Мать и друзья украинца не верят в то, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.

Сам Шумков на суде рассказал, что в Украине ему предложили выкурить сигарету с марихуаной. Затянувшись, потерял сознание, а очнулся уже в России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеРосcияПравый секторсуд
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