Российский суд дал 4 года колонии экс-охраннику Яроша

Суд в России приговорил к четырем годам колонии общего режима украинского политзаключенного Александра Шумкова за участие в "Правом секторе".

Как сообщает российское издание "Грани.ру", такой приговор вынес во вторник Севский райсуд Брянской области.

Шумкову присудили точно такой срок, о котором просил прокурор.

Адвокат, защищавший политзаключенного, настаивал на оправдательном приговоре.

Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации".

Сам украинец свою вину отрицал.

"Если рассматривать настоящее дело, то получается, Верховный суд запретил деятельность "Правого сектора" во всем мире. Поэтому возникает вопрос: а не много на себя берет власть РФ, решая, какие организации законные, а какие незаконные на территории Украины", – заявил Шумков на суде.

Согласно фабуле дела, Шумков состоял в "Правом секторе" с момента его создания в ноябре 2013 года по 23 августа 2017 года и "длительное время" был охранником тогдашнего лидера ПС Дмитрия Яроша.

По мнению российского следствия, последний факт свидетельствует о "значительной роли" Шумкова в организации.

Деятельность движения названа "направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность".

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