Экс-охранник Яроша оказался в СИЗО в РФ. Мать заявляет, что он исчез

Бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков, который исчез месяц назад, находится в российском СИЗО, однако он законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа.

Как сообщила "Украинской правде" мать пропавшего мужчины Лариса Шумкова, 26 сентября, поздно вечером на домашний адрес поступило открытое письмо из Следственного комитета ФСБ РФ в Брянской области, где было сказано, что Александр Шумков находится в брянском СИЗО.

"В письме сказано, что он был задержан работниками ФСБ еще 6 сентября в 15 часов дня по подозрению в "совершении преступления" по ч.2 ст. 282 УК РФ - участие в экстремистских организациях", - сказала Шумкова.

Мать Александра Шумкова не верит, что ее сын мог самостоятельно поехать в Россию.

"Я не верю, что мой сын мог добровольно поехать в Россию. Ведь он с 16 лет был активным участником правого движения. Учитывая его биографию, он понимал, что его ждет в РФ", - сказала Лариса Шумкова.

По ее словам, сын исчез еще в конце августа - "просто не вернулся с работы". Женщина уверена, что никуда ехать он не собирался.

Собственные источники в пограничной службе сообщили "Украинской правде", что у них есть информация о том, что 23 августа он, якобы на авто, законно пересек российско-украинскую границу.

Лариса Шумкова отмечает, что информацию о том, что ее сын задержан ФСБ РФ получила еще в начале сентября от одного херсонского сепаратиста.

Она долгое время никому не сообщала об исчезновении сына, поскольку точно не знала, где он может быть и боялась навредить. Поэтому, вместе с друзьями сына с правого движения пытались выяснить информацию о его местонахождении.

Женщина предоставила "Украинской правде" фото-копию письма, но плохого качества. По просьбе сфотографировать лучше, сказала, что пока не такой возможности ни у нее, ни у знакомых.

Как рассказал "Украинской правде" пресс-секретарь ОО "ДИЯ" Андрей "Богема" Шараскин, Шумков действительно был охранником Яроша. "Мы проводим собственное расследование", - сказал он.

Шумкова обратилась в СБУ, консульский отдел МИД Украины и к уполномоченному по правам человека Валерии Лутковской с соответствующими письмами.

"В СБУ мне сказали, что это не их дело, а в МИД сообщили, что очень хорошо, что есть письмо - поскольку Россия не часто сообщает об украинских пленных. Пообещали попытаться узнать, что с ним и действительно ли он там", - сказала мать.

Сейчас Шумкова, и херсонские активисты пытаются подключить все свои связи, чтобы понять, каким образом Александр Шумков мог попасть в Россию, где и был задержан и действительно ли он находится там.

По статье, по которой арестовали Шумкова, в РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 600 необлагаемых минимумов за три года заработка, принудительные работы на срок от одного до четырех лет с ограничением свободы до одного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет.

В МИД "Украинской правде" пообещали разобраться и впоследствии сообщить информацию относительно исчезновения и местонахождения Александра Шумкова.

По данным активистов "Самообороны Херсонщины" Александр Шумков родился в 1989 году. Во время революционных событий, в 2014-2015 годах, он был частью охраны Яроша.

Позже работал в Чернобаевской воинской части, с осени должно было начаться его обучение для повышения образовательно-квалификационного уровня для дальнейшего продвижения по военной службе.

Как известно, 24 августа, в Беларуси сотрудникам ФСБ РФ был похищен сын украинского офицера Павел Гриб.

Позже появилась информация о том, что он находится в краснодарском СИЗО по "подозрению" в терроризме. Сейчас к нему не пускают украинских консулов ​​и врачей.

Яна Миланова, Оксана Коваленко, УП