Политзаключенного Панова этапировали в Крым - родные

Гражданина Украины Евгения Панова, осужденного к восьми годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов", этапировали в СИЗО Симферополя.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на мать Панова Веру Котелянец. Эту информацию также подтвердил брат Панова Игорь Котелянец.

"На данный момент неизвестно, с какими процессуальными действиями связано перемещение Панова. У родственников и адвоката украинца пока нет возможности с ним связаться, поскольку он находится на карантине", - говорится в сообщении.

9 октября Панова этапировали в Москву, его дело передли в Верховный суд РФ для рассмотрения апеляции.

25 октября Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Евгению Панову, осужденному к восьми годам колонии строгого режима якобы за подготовку диверсий в оккупированном Крыму.

Как сообщалось, 13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове.

Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Панов отказался от сделки с российским следствием.