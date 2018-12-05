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Мюллер не стал требовать тюремного заключения для экс-советника Трампа Флинна

Среда, 5 декабря 2018, 05:57

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в американские выборы, рекомендовал не приговаривать Майкла Флинна, экс-советника Трампа по вопросам нацбезопасности, к тюремному заключению по делу о даче ложных показаний ФБР.

Об этом говорится в документах суда.

Мюллер посоветовал судье определить наказание, которое не предусматривает лишения свободы, поскольку оно в случае Флинна "является подходящим и оправданным". Спецпрокурор объяснил это тем, что сотрудничество Флинна со следствием за год было "существеннім".

В документе сообщается, что экс-советника Трампа допрашивали 19 раз и, кроме дела о вмешательстве РФ в выборы, Флинн помог следствию показаниями еще по двум делам (их подробности неизвестны).

Флинн, который признал себя виновным в том, что врал ФБР о своих контактах с Россией, был советником Трампа по национальной безопасности только в течение 24 дней. Он был вынужден уйти в отставку после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса о своих беседах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Ранее сообщалось, что Флинну может угрожать 6 месяцев заключения и штраф за то, что он солгал ФБР.

Темы: СШАРосcиявиборы
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