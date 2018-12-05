Мюллер не стал требовать тюремного заключения для экс-советника Трампа Флинна

202 просмотра
Среда, 5 декабря 2018, 06:57

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в американские выборы, рекомендовал не приговаривать Майкла Флинна, экс-советника Трампа по вопросам нацбезопасности, к тюремному заключению по делу о даче ложных показаний ФБР.

Об этом говорится в документах суда.

Мюллер посоветовал судье определить наказание, которое не предусматривает лишения свободы, поскольку оно в случае Флинна "является подходящим и оправданным". Спецпрокурор объяснил это тем, что сотрудничество Флинна со следствием за год было "существеннім".

В документе сообщается, что экс-советника Трампа допрашивали 19 раз и, кроме дела о вмешательстве РФ в выборы, Флинн помог следствию показаниями еще по двум делам (их подробности неизвестны).

Флинн, который признал себя виновным в том, что врал ФБР о своих контактах с Россией, был советником Трампа по национальной безопасности только в течение 24 дней. Он был вынужден уйти в отставку после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса о своих беседах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Ранее сообщалось, что Флинну может угрожать 6 месяцев заключения и штраф за то, что он солгал ФБР.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Росcия виборы
powered by lun.ua
По теме
Клинтон призвала страны G7 требовать от РФ немедленного освобождения украинских моряков 5 декабря 2018, 06:20
Госдеп: Видим рост вмешательства РФ во внутренние дела Украины 5 декабря 2018, 04:43
Байден назвал себя самым квалифицированным для должности президента США 5 декабря 2018, 02:15
Все новости
Главные новости
Госдеп: Видим рост вмешательства РФ во внутренние дела Украины
Волкер: США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков
На Донбассе могут объявить "новогоднее" перемирие - Сайдик
Адвокат семьи Гандзюк: Луценко вредит следствию
Все новости
Образование

Географ Богдан Портяний: Нашему образованию не хватает мужской составляющей

исследование

Как связано дыхание через нос с работой мозга

Поиск по сайту
Архив
Весь архів