Канада направит наблюдателей на выборы в Украине - СМИ

Канада в 2019 году направит на президентские и парламентские выборы в Украине большую мониторинговую миссию.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники.

Как рассказал агентству источник, официально о таком решении объявят во время Совета министров стран-членов ОБСЕ, который пройдет в четверг-пятницу в Милане.

Данные о точном количестве наблюдателей и продолжительности их пребывания в Украине обнародуют позже.

Осенью правительство Канады уже заявляло, что "настроено отправить большую и эффективную мониторинговую миссию на будущие президентские и парламентские выборы в Украине", но никаких деталей не озвучил.

В 2019 году в Украине должны состояться очередные президентские и парламентские выборы - в марте и октябре.

Как известно, Верховная Рада согласовала назначение выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

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