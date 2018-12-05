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Опубликована часть устава, который Константинополь предлагает УПЦ

Среда, 5 декабря 2018, 08:43

Украинскую православную церковь могут сформировать по модели Критской, где председателем является митрополит, а не патриарх.

Это следует из устава, предложенного Священным синодом Вселенского патриархата, одну из страниц которого на греческом опубликовало агентство церковных новостей Romfea.

В документе также говорится о ставропигии и получении мирры исключительно из Константинополя.

 

Этот устав Синод утвердил в конце ноября, но директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины Ростислав Павленко подчеркнул, что решение об уставе Украинской церкви будет принимать ее Собор.

"Синод Вселенского патриархата сформулировал предложения по имплементации томоса об автокефалии (независимости) в устав Церкви – которые будут рассмотрены украинскими архиереями", – подчеркнул Павленко.

Павленко также отметил, что все последние по времени томосы, которые предоставляли православным церквям, знаменовали возникновения независимой Церкви. "Наш тоже будет на это похож. Совсем скоро".

Украинская правда

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Темы: церковьтомосрелигия
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