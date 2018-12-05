Тимошенко в США поговорила с Волкером и сходила на "круглый стол"

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Среда, 5 декабря 2018, 11:11
Fb Юлии Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в Соединенных Штатах Америки встретилась со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Она сообщила, что обсуждала с ним последние события в районе Керченского пролива и призвала усилить санкции против России.

"Курт Волкер подчеркнул необходимость возвращения Украине захваченных моряков и военных кораблей", – сообщается в Facebook Тимошенко.

Тимошенко встретилась с Волкером
Тимошенко встретилась с Волкером
TWITTER KURT VOLKER

"Поблагодарила Соединенные Штаты за помощь и поддержку нашего государства. Призывала к ужесточению санкций против агрессора России, а также отметила необходимость оказания помощи военно-морским силам Украины", – заявила нардеп и претендент на пост президента.

"В контексте безопасности поговорили и о политическом процессе в Украине. Прошлись по разделам "Нового курса", подготовленного нашей командой с лучшими экспертами, – новая Конституция, новый экономический курс, новая стратегия мира и безопасности", – добавила Тимошенко.

По ее словам, Волкер заверил, что США и впредь будут поддерживать политику открытых дверей НАТО для Украины.

Сам Волкер написал в Twitter, что на встрече с Тимошенко обсуждал взгляды США на последние события на востоке Украины и в морях, а также пути достижения мира.

Кроме того, Тимошенко в Вашингтоне приняла участие в круглом столе в Атлантическом Совете.

"Встреча проходила по принципу Chatham House – неразглашения авторства высказываний для большей открытости – поэтому рассказать, кто и что думает о ситуации в Украине, не имею права", – отметила Тимошенко.

Тимошенко на круглом столе в Атлантическом Совете
Тимошенко на круглом столе в Атлантическом Совете
FACEBOOK ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО

"Скажу лишь, что в круглом столе приняли участие более 20 представителей Атлантического Совета, исполнительной власти США, международных финансовых институтов и ведущих исследовательских центров. Тема круглого стола – ситуация с безопасностью в Украине", – добавила она.

 

Тимошенко уточнила, что эту же тему обсудила с сенатором США от Арканзаса Томом Коттоном, который входит в комитет по вооруженным силам и разведке и "является соавтором свежей резолюции об осуждении российской агрессии против украинских военных кораблей".

"Обсудили конкретные шаги, которые могли бы совершить в ближайшее время Администрация и Сенат США, чтобы усилить поддержку украинской армии, в частности Военно-морского флота", – отметила она.

Юлия Тимошенко поговрила с Томом Коттоном
Юлия Тимошенко поговрила с Томом Коттоном

"Я призвала к усилению санкций против России и выразила позицию, что Минские соглашения были необходимы, но недостаточны для установления устойчивого мира в Украине. Поэтому подчеркнула необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии", – заявила Тимошенко.

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Темы: Тимошенко США
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