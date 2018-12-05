В аэропорту "Киев" самолет попал в аварию

В аэропорту "Киев" произошла авария с участием пассажирского самолета, который столкнулся с техническим автомобилем.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко.

"Это рейсовый самолет авиакомпании "Мотор Сич" до Одессы. Сейчас рейс отложен, так как в таких случаях всегда нужно осмотреть самолет, нужны специалисты и некоторое время", – рассказала пресс-секретарь.

фото: facebook романа синицына

По ее словам, у самолета, скорее всего, есть повреждения, но они незначительны.

Из-за аварии никто не пострадал.

"Самолет начал ехать без разрешения, и поэтому такой инцидент произошел", – добавила Богданенко.

Она уточнила, что сейчас обстоятельства аварии выясняются.

На сайте аэропорта указано, что рейс, назначенный на 9:50, задерживается до 14 часов.

Волонтер Роман Синицын в Facebook написал, что самолет столкнулся с генератором.